Abi kardeş yüzleşti! Barbaros, Cino’yu sorguladı
Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 52. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Barbaros’un Çino’yu sorguladığı anlar bölüme damga vurdu.
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