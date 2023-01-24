Ateş Kuşları 3. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Bizim evimiz, beşimizin olduğu her yer!" | Video

Atv'nin yeni dizisi Ateş Kuşları 3. bölüm 2. fragmanı izle araştırmaları hız kazandı. ATV ekranlarının yeni dizisi Ateş Kuşları 2. bölümüyle de izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Heyecanlı final sahnesinin ardından gelecek bölümde neler yaşanacağı büyük merak konusu oldu. Son bölümde Sabit sinir krizi geçirmesi sonucu Gülayşe'yi sobaya doğru itti ve soba devrilince evde büyük bir yangın çıktı. Peki yeni bölümde Gülayşe kurtulacak mı? Bu noktada "Ateş Kuşları" yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, 3. bölümde neler olacak?’’ sorularına yanıt aranırken Ateş Kuşları 3. Bölüm 2. fragmanı ATV tarafından paylaşıldı. İşte, ATV ile Ateş Kuşları 3. bölüm 2. fragmanı izle ekranı ve yeni bölümden detaylar!