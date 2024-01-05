Ateş Kuşları 37. bölüm yeni fragmanı yayınlandı | Video
atv ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 37. Bölümüyle 5 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek. Ateş Kuşları'nda Ali ve Mercan nihayet evlenirken, Ateş Kuşları, en mutlu günlerinde beklenmedik bir sürprizle karşılaşır.
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