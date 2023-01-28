Ateş Kuşları 4. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Kaybolanları kimse aramaz..." | Video 28.01.2023 | 11:20 Atv'nin yeni dizisi Ateş Kuşlarının dün akşam yayınlanan 3. bölümünde; Mola Yeri’nde çıkan büyük yangının ardından yuvaları kül olan Ateş Kuşları, hayatlarına başladıkları noktaya yani sokaklara geri döndüler. Zıpkın, Gülayşe’nin son dönemlerde yaşadığı olumsuz olaylara dayanamadı ve geçmişin sırlarının ortaya çıkması için önce kendisi elektrikçi kılığında Eyüboğlu Köşk’üne sızdı. Daha sonra planlarına Mercan’ı da dahil ederek o’nu Eyüboğlu Köşkü’ne hizmetçi olarak sokmanın bir yolunu buldu. Ateş Kuşları’nın yeniden sokağa dönmesi ve Gülayşe’nin öz amcası Menderes’in Çatal’la işbirliği yapması bölüme damgasını vurdu. İşte Ateş Kuşları 4. Bölüm Fragmanı... VİDEO DEVAM EDİYOR

Ateş Kuşları'nın üçüncü bölümünde neler oldu?

Mola Yeri'nde çıkan yangından tüm Ateş Kuşları itfaiye gelmeden önce kurtuldu ancak evsiz kaldıkları için sokağa geri dönmek zorunda kaldılar. Gülayşe'nin peşinde olan Barbaros ise yolda Ateş Kuşları'nı sağ salim kamyonette giderken gördüğünde rahatladı. Ali, sokağa dönmekten korkan Sabit'i "İstanbul'un tepesine çadır kuracağız." diyerek ikna etti. Zıpkın'ın "Gülayşe… Seni çöpte bulup Çatal'dan kaçtıktan sonra, ilk evimiz neresiydi biliyor musun? Burasıydı… Mercan burada bize seni her daim korumak için Köksüzler yemini ettirmişti." sözleri sonrası ailecek duygusal anlar yaşadılar. Gülayşe'nin rahmetli evimiz zaten rüzgar esse sallanırdı. O istifa etmeden bizim yaktığımız iyi oldu." sözlerinin üstüne Mercan da "Hem bizim evimiz orası ya da burası değil. Beşimizin olduğu her yer. İlla bir dam lazımsa yaparız bir çadır!" dedi.

Zıpkın, Gülayşe'nin hem bıçaklanması hem de yangında yaşadıklarının ardından o'nu öz ailesine kavuşturmak ve sokaktan kurtarmak için planlar yaptı. Önce Eyüboğlu Köşk'üne elektrikçi kılığında sızmayı başaran Zıpkın, Eyüboğlu Ailesi'nin güvenini kazandıktan sonra evin hizmetçisi olan Şirin'in günlük programını öğrendi. Şirin'in yürüyüşe çıktığı zaman diliminde kaza süsü vererek Şirin'i yaraladı. Böylelikle evin yeni bir hizmetçiye ihtiyacı olacağını düşünüp Mercan'ı içeriye sokmanın bir yolunu bulmuş oldu. Mercan; Şirin yaralanıp düştükten sonra, Şirin'e yardım etme bahanesiyle onu köşke götürdü. Mercan ve Zıpkın, Gülayşe'yi 23 yıl önce çöpe kimin koyduğunu bulmak amacıyla köşke sızmış oldu. Mercan ve Zıpkın amaçlarına ulaşabilecek mi?