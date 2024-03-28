Video Ateş Kuşları Ateş Kuşları 49. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "İşimizi şansa bırakamayız…" | Video
Ateş Kuşları 49. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

Ateş Kuşları 49. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "İşimizi şansa bırakamayız…" | Video

28.03.2024 | 11:34

Atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları 49. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Pamir'i Çino'nun yanında gören Ali için tek amaç, eski düşman Çino'nun gerçek yüzünü ortaya çıkarmaktır artık. Fevri ve hesapsız hamleleri Ali'yi zor duruma sokacak, onun bu haliyle asıl zorluğa düşen ise daha büyük bir amaca hizmet eden Barbar olacak. Gülayşe'nin karnına vurmaya başlayan sancılar herkesin aklına aynı soruyu getirecek... Çiçeği burnunda çifti hangi yeni gelişmeler beklemekte? Ayça'yı, Kara ve Sultan'ı ihbar etmekten vazgeçirmeye çalışan Zıpkın'ın son hamlesi ne olacak? Çino'nun ipliğini pazara çıkarmaya çalışan Ali'nin başına nasıl bir iş açılacak?
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