Ateş Kuşları 54. Bölüm 2. (Final) Fragmanı yayınlandı! "Hayatımızın en uzun en sabırsız 15 günü..." | Video 09.05.2024 | 10:45 Atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları 54. Bölüm 2. (Final) Fragmanı yayınlandı. Ateş Kuşları final bölümüyle 10 Mayıs Cuma atv ekranlarında! VİDEO DEVAM EDİYOR

Sultan ve Yonca ölümle yüz yüzeyken Ali'nin müdahalesi işleri daha da zora sokmuştur, ateş çemberinden nasıl çıkacaklardır? Çocuk sahibi olma yolunda en büyük adımı atacak olan Gülayşe ve Barbar'ın heyecanlı bekleyişinin neticesi ne olacaktır? Annesinin kim olduğunu öğrenen Kara'yı nasıl bir zorluk beklemektedir? Ateş Kuşları, Ayça'nın köfteci dükkânına dair yaptığı sürpriz girişim karşısında şok olur; yeni bir sınavla karşı karşıyalardır.