Video Ateş Kuşları Ateş Kuşları 54. Bölüm Final Fragmanı yayınlandı! "Bana abi demen için her şeyi yaparım kardeşim" | Video
Ateş Kuşları 54. Bölüm Final Fragmanı yayınlandı!

Ateş Kuşları 54. Bölüm Final Fragmanı yayınlandı! "Bana abi demen için her şeyi yaparım kardeşim" | Video

09.05.2024 | 10:41

Atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları 54. Bölüm Final Fragmanı yayınlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sultan ve Yonca ölümle yüz yüzeyken Ali'nin müdahalesi işleri daha da zora sokmuştur, ateş çemberinden nasıl çıkacaklardır? Çocuk sahibi olma yolunda en büyük adımı atacak olan Gülayşe ve Barbar'ın heyecanlı bekleyişinin neticesi ne olacaktır? Annesinin kim olduğunu öğrenen Kara'yı nasıl bir zorluk beklemektedir? Ateş Kuşları, Ayça'nın köfteci dükkânına dair yaptığı sürpriz girişim karşısında şok olur; yeni bir sınavla karşı karşıyalardır.
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