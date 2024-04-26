Gerçekler açığa çıktı! Barbaros, Çino ile kardeş olduğunu açıkladı
Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 52. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Barbaros’un Gülayşe’ye Çino ile kardeş olduğunu söylemesi ve ikilinin Yonca’ya bakma kararı almaları çok konuşuldu.
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