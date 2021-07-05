Baş Belası 4. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Cinayet Büro'da tesadüf diye bir şey olur mu?
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atv Baş Belası 4. Yeni Bölüm Fragmamnı yayınlandı... "Gerçek hayatta tesadüf diye bir şey var, peki Cinayet Büro'da?"
Baş Belası 4.Bölüm Fragmanı
"Gerçek hayatta tesadüf diye bir şey var, peki Cinayet Büro'da?"
Baş Belası, kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor. İpek'in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet büro baş komiseri Şahin Kara'yla sık sık karşı karşıya getirecek. "Baş Belası" birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayeleri...
Yapım: ARC Film
Yapımcı: Fatih Enes Ömeroğlu
Yönetmen: Murat Onbul
Senaryo: Gülsev Karagöz, Zafer Özer Çetinel, Ahmet Orçun Okşar, Ramazan Demirli
Oyuncular: İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir, Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk, Barış Yalçın, Eyüp Mert İlkıs