Ben Bu Cihana Sığmazam 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Ben Bu Cihana Sığmazam 20 Eylül Salı ATV'de | Video

ATV’nin merakla beklenen dizisi “Ben Bu Cihana Sığmazam”ın yayın tarihi belli oldu. Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya’nın üstlendiği ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ dizisinin yayın tarihi belli oldu. Yayınlanan tanıtımlarda izleyicide büyük merak uyandıran dizi 20 Eylül Salı günü izleyicisi ile buluşacak.

Proje tasarım ve genel hikayesini Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu dizinin senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kaleme alıyor.

Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Aksiyon ve macera sever izleyici kitlesinin merakla beklediği dizide, aile ilişkileri ve tutkulu aşklar dram seven izleyicilere büyük vaatler sunuyor.