Video Ben Bu Cihana Sığmazam Ben Bu Cihana Sığmazam 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Mecbur kalmadıkça sevmediğim bir yolu hiç seçmedim" | Video
Ben Bu Cihana Sığmazam 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

Ben Bu Cihana Sığmazam 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Mecbur kalmadıkça sevmediğim bir yolu hiç seçmedim" | Video

15.09.2022 | 10:36

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Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya’nın üstlendiği 20 Eylül Salı akşamı atv’de ekran yolculuğuna başlayacak olan ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ 1.bölüm fragmanı yayınlandı. Fragman izleyici tarafından büyük beğeni topladı.

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15 yıl önce öldü gösterilen ve Özbekistan'a giderek Temur Turan adıyla orada kendine yeni bir yaşam kurmak zorunda kalan Cezayir Türk (Oktay Kaynarca), kızının kaçırılması yüzünden İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır.

Aksiyon ve macera sever izleyici kitlesinin merakla beklediği dizide öne çıkan aile ilişkileri ve tutkulu aşklar da dram seven izleyicilere büyük vaatler sunuyor.

Proje tasarım ve genel hikayesini Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu dizinin senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kaleme alıyor.

Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

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