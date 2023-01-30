Video Ben Bu Cihana Sığmazam Ben Bu Cihana Sığmazam 19. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! ''Türk benim soy adım değil, karakterim'' | Video
Ben Bu Cihana Sığmazam 19. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! ''Türk benim soy adım değil, karakterim'' | Video

Ben Bu Cihana Sığmazam 19. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! ''Türk benim soy adım değil, karakterim'' | Video

30.01.2023 | 11:22

Cezayir ve Firuze, Tatavlalı aracılığıyla pakttan hayatlarını alt üst edecek bir tehdit alır. Bu tehditle birlikte Firuze, Cezayir'e farklı bir çözüm önerisinde bulunur. Leyla, Cezayir’in tablosunu alarak yaptığı jeste karşılık Cezayir’e özel bir yemek hazırlar. Cezayir bu yemekte Bekir’in ortadan yok oluşuyla ilgili gerçekleri söylemeye hazırlanırken son anda beklenmedik bir mesaj bu konuşmanın seyrini değiştirir. Leyla, Süheyla’nın rahatsızlık ve tahlil durumu için Firuze’yi aradığında aldığı cevaplar Leyla’nın şüphelerini arttırır. Jean Luc, Fransa’dan gelen sürpriz misafiriyle yemek yerken Cezayir’in onları ziyaret etmesi bu sürpriz misafiri çok tedirgin eder. Pakt’ın tehdidi Cezayir’de nasıl bir karşılık bulacak? Cezayir’in Bekir ile ilgili konuşmasının seyrini değiştiren mesaj kimden gelecek? Leyla, Süheyla ile ilgili şüphelerinde haklı çıkacak mı? Jean Luc’un sürpriz misafiri kim ve Cezayir karşısında neden tedirgin olacak?

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