Ben Bu Cihana Sığmazam 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Onurlu bir adam olarak çekip gitme vakti" | Video

Kızını kaçıranların elinden kurtarırken oldukça kanlı bir geceye imzasını atan Cezayir, daha ilk günden gözaltına alınır. Dönüşü, “Teşkilat”ta da bomba etkisi yaratan adamımız, eski dostu, teşkilatın başı olan Atakan tarafından emniyetten aldırılır. Tüm bunlar olurken Cezayir’in bir anda ortadan kaybolmasına anlam veremeyen Özbekistan’daki eşi Firuze oturup bekleyecek bir kadın değildir. Çalışanlarını sorgulayarak Cezayir’in İstanbul’a gittiğini öğrenir ve hızlıca toparlanıp İstanbul’a gelir.