Video Ben Bu Cihana Sığmazam Ben Bu Cihana Sığmazam 5. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! "Cezayir'e kumpas"
Ben Bu Cihana Sığmazam 5. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Ben Bu Cihana Sığmazam 5. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! "Cezayir'e kumpas"

12.10.2022 | 06:09

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Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

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