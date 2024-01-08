Video Ben Bu Cihana Sığmazam Ben Bu Cihana Sığmazam 52. Bölüm Fragmanı yayınlandı
Ben Bu Cihana Sığmazam 52. Bölüm Fragmanı yayınlandı

Ben Bu Cihana Sığmazam 52. Bölüm Fragmanı yayınlandı

08.01.2024 | 11:06

atv'nin çok izlenen dizisi ben Bu Cihana Sığmazam 52. Bölüm Fragmanı yayınlandı... "Senin de Gedik Ali'nin de hükmünü vermiş durumdayım!"

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Ben Bu Cihana Sığmazam 52.Bölüm'de neler oldu?

Berfin'in ölümüyle işler karışır. Leyla kocasından habersiz yaptıklarının bedelini ödemek için Cancal Ağa'nın karşısına çıkar. Ancak Cancal Ağa'ya göre tetiği çeken kim olursa olsun tek bir suçlu vardır; Cezayir Türk. Gerçek ise bambaşkadır. Berfin'in katili Leyla değildir. Cezayir gerçeğin peşine düşer. Ve tüm ipuçları tek bir ismi işaret eder. Vedat…

Diğer tarafta ise Gardaşov onun mallarını çalarak düşmanlık edenleri yakalamaya kararlıdır. Peşlerine düşer. Cezayir ve adamlarının da yardımıyla kimin yaptığını bulur. Ve cezasını keser.

Asıl beklenmedik gelişme ise Erman'ın hayatta olmasıdır. Cezayir bu sırrı öğrenip yarım kalan işini mi bitirecek? Yoksa Erman herkes onu öldü bilirken intikamını mı alacak? Kesin olan tek bir şey var. Savaş asıl şimdi başlıyor.

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