Ben Bu Cihana Sığmazam 55. Bölüm Yeni Fragmanı yayınlandı! 29.01.2024 | 10:33 atv'nin çok izlenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 55. Bölüm yeni fragmanı yayınlandı. "Alacağın son nefes benim elimden olacak!" VİDEO DEVAM EDİYOR

Cezayir ve Atakan, Onbeşli'nin intikamını almak için Koslu'yla Tazıyev'in peşine düşerler. Atakan, Koslu'nun kaldığı binaya bir ekip gönderir fakat Koslu kaçmayı başararak Erman'dan yardım ister. Erman onu saklamayı kabul eder. Çünkü Cezayir'i hayatından tamamen çıkaracak bir planın peşindedir.

Öte yandan Atakan kendisine bağlı bir ekiple Erman'ın evine giderek Tazıyev'i Bosna Savaşı'ndaki suçları nedeniyle tutuklar. Amacı onu mahkemede yargılatmaktır. Cezayir bunu pek doğru bulmasa da kabul etmek zorunda kalır. O sırada Vedat, Erman'ın bile haberi olmadığı başka bir plan peşindedir; Leyla'yı uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle cezaevine yollayacaktır.