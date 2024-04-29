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Video Ben Bu Cihana Sığmazam Ben Bu Cihana Sığmazam 65. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Bundan sonra benim için çalışacaksın!" | Video
Ben Bu Cihana Sığmazam 65. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

Ben Bu Cihana Sığmazam 65. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Bundan sonra benim için çalışacaksın!" | Video

29.04.2024 | 13:21

Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 65. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

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Cezayir yaptığı plan sonucunda Erman'ı ele geçirmeyi başarır. Erman şimdiye kadar yaptığı tüm kötülüklerin hesabını vermek zorundadır. Öte yandan Tura adlı bir bela ortaya çıkar. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan Tura'nın amacı Cezayir'den geçmişin intikamını almaktır.

Leyla, bebeğinin cinsiyetini öğrenmenin sevincini ailesiyle paylaşır. Fransa'daki karanlık geçmişi nedeniyle zor durumda olan Arzu, kızı Ada'yı kullanarak Cezayir'den yardım ister. Elif, Arzu'nun oynadığı oyunu açığa çıkarmaya çalışırken kendisini bir oyunun içinde bulacaktır.

Cezayir, Gedikali'nin fabrikasını alan gizemli ismin Tura olduğunu öğrenince harekete geçer. Tura ise Vedat'ı ele geçirerek çoktan hamlesini yapmıştır. Atakan, Cezayir ve Tura'yı bir araya getirir. Yıllar sonra karşı karşıya gelen ikilinin buluşması Tura'nın bir başka sürprizine gebedir.

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