Video Ben Bu Cihana Sığmazam Ben Bu Cihana Sığmazam 66. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Hep ensesinde olacağız!" | Video
Ben Bu Cihana Sığmazam 66. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı!

Ben Bu Cihana Sığmazam 66. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Hep ensesinde olacağız!" | Video

13.05.2024 | 15:27

Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 66. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.

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Cezayir, Atakan'ın ölümü sonrası gelen istihbarat görevlisi Belkıs tarafından sorgulanır. Tura, şüpheleri Cezayir'e yönelttikten sonra silah sevkiyatı için hazırlıklarını hızlandırır. Cezayir, Belkıs'a Tura'nın gerçek yüzünü göstermek için harekete geçer.

Leyla, hareketlerinden şüphelendiği Arzu'yu yakın takibe alır. Leyla'nın güvenini kazanmak için Raziye'yi kullanan Arzu'nun başı Fransa'daki geçmişi nedeniyle beladadır. Arzu kendi planlarını kurarken, hiç beklemediği anda karşısına çıkan sürpriz kişi ona büyük bir şaşkınlık yaşatacaktır.

Cezayir, Tura'yı geçmişi hatırlatarak uyarır. Tura, Cezayir'i yalnız bırakmak için hedefine bu kez Sandıkçıoğlu'nu alır. Cezayir, Tura'nın planlarına engel olmaya çalışırken bir kez daha sevdiklerinin ölüm kalım mücadelesine tanıklık etmek zorunda kalacaktır.

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