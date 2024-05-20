Video Ben Bu Cihana Sığmazam Ben Bu Cihana Sığmazam 67. Bölüm Fragmanı yayınlandı! | Video
Ben Bu Cihana Sığmazam 67. Bölüm Fragmanı yayınlandı! | Video

Ben Bu Cihana Sığmazam 67. Bölüm Fragmanı yayınlandı! | Video

20.05.2024 | 12:14

Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 67. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

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"Bu Savaş Benimle Başladı, Benimle Bitecek!"

Cezayir, Habip ve Pırıl'ın intikamını almak için harekete geçer. Belkıs araya girerek Cezayir'den Tura'nın yaptıklarına dair kanıt getirmesini ister. Tura, bir yandan Cezayir'in tanığı Sandıkçıoğlu'nun konuşmasını engellemek, diğer yandan da yaptıklarını sorgulamaya başlayan Rus istihbaratından kurtulmak zorundadır.

Leyla'dan beklediği desteği alamayan Suna, Arzu'nun sırlarını öğrenmek için harekete geçer. Arzu ise Tura'nın baskısıyla iyice köşeye sıkışmıştır. Arzu'nun gerçek yüzünü ortaya çıkaracak olay, evdeki gerilimin de doruğa çıkmasına neden olacaktır.

Cezayir, Tura'ya hiç beklemediği bir karşılık vererek dengeleri değiştirir. Tura ise hem Cezayir'den hem de Ruslardan kurtulmak için büyük bir tuzak kurar. Nefeslerin tutulduğu finalde Cezayir, ailesi ve Tura'nın istekleri arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.

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