Bir Gece Masalı 34. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video
Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:46
Bir Gece Masalı 34. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 26.05.2025 | 14:13
00:31
Bir Gece Masalı 34. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Yardım edin!" | Video 21.05.2025 | 11:07
00:45
Bir Gece Masalı 33. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Hamilesiniz..." | Video 14.05.2025 | 11:17
00:46
Bir Gece Masalı 32. Bölüm Fragmanı | Video 07.05.2025 | 10:08
00:46
00:46
Bir Gece Masalı 30. Bölüm Fragmanı | Video 28.04.2025 | 11:27
00:46
00:46
Bir Gece Masalı 29. Bölüm Ön İzleme | Video 14.04.2025 | 12:42