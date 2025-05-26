Video Bir Gece Masalı Bir Gece Masalı 34. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video
Bir Gece Masalı 34. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

Bir Gece Masalı 34. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

26.05.2025 | 14:13

Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyor.

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