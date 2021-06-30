Video Bozkır Arslanı Celaleddin Bozkır Arslanı Celaleddin 7. Bölüm SEZON FİNALİ Son Fragmanı yayınlandı izle! "Allah’ın askerleri zafere yürür!"

Bozkır Arslanı Celaleddin 7. Bölüm SEZON FİNALİ Son Fragmanı yayınlandı izle! "Allah’ın askerleri zafere yürür!"

Bozkır Arslanı Celaleddin 7. Bölüm SEZON FİNALİ Son Fragmanı yayınlandı izle!
30.06.2021 | 13:48

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Bozkır Arslanı Celaleddin 7. Bölüm SEZON FİNALİ Son Fragmanı yayınlandı izle! Allah’ın askerleri zafere yürür! 00:29
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atv Bozkır Arslanı Celaleddin SEZON FİNALİ 7. Yeni Bölüm Son Fragmanı yayaınlandı... "Allah’ın askerleri zafere yürür!"

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Bozkır Arslanı Celaleddin 7. Bölüm'de neler olacak?

Bozkır Arslanı Celaleddin'den nefes kesen sezon finali

Celaleddin'in kendi planları doğrultusunda yaptığı hamlelerden ötürü sabrı taşan Sultan Alâeddin, nihai kararını vererek Uzlag Şah'ı veliaht ilan eder. Türkan Hatun istediği zafere ulaşmış gibi görünse de ufukta beliren Moğol tehlikesi tüm dengeleri değiştirir. Cengiz Han'ın Cuci komutanlığında bir süvari ordusunu Harzemşah ülkesine gönderdiği haberi üzerine Sultan Aleaddin, orduyu toplayarak başına geçer. Kutlu Bike'nin kardeşini Cengiz Han'dan kurtarabilmek için Tohto'yu ele geçirmeye çalışan Celaleddin ise ülkesini Moğol tehlikesine karşı koruyabilmek için farklı bir plan kurar. Cengiz Han'ın ordusu asıl maksatlarına ulaşmak için Harzemşah topraklarına girerken, iki ordu uzun yıllar sürecek kanlı savaşın ilk muharebesine girişir.

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