Destan 16. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı "Ben ölünce Akkız sana emanet!" | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:29
00:30
00:29
00:29
00:52
Akkız geçmişiyle yüzleşiyor! Akkız, annesinin yaşadığını öğreniyor | Video 16.03.2022 | 00:04
00:59
00:59
00:30
09:42
00:59
00:59
Batuga’nın amcası Balamir’le yüzleşmesi ‘Destan’a damga vurdu | Video 09.03.2022 | 00:26
00:58
00:58
Batuga ve Akkız Alpagu Han’ı rehin aldı | Video 08.03.2022 | 21:44
00:30
Destan 14. bölüm 2. fragmanı | Video 05.03.2022 | 20:52
15:14
00:49
Destan 14. Bölüm Fragmanı "Tahtımı kim tehdit eder" | Video 02.03.2022 | 08:58
00:30
00:59
00:30
00:59
Alpagu Han gizli kahraman demek olan Batuga ismini oğluna verdi | Video 22.02.2022 | 22:32
Atv'nin sevilen dizisi Destan 16. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı.