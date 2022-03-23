Destan 17. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Destan'ın yeni bölümden ilk detaylar | Video
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Destan 14. bölüm 2. fragmanı | Video 05.03.2022 | 20:52
ATV ekranlarının sevilen dizisi Destan’ın 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümü soluksuz izlenen dizinin yeni bölümünde olacakları merak eden diziseverler yeni fragmana erişmek için “Destan 17. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte Destan 17. Bölüm fragman detayları...