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Destan 19.bölüm fragmanı! Destan 19.yeni bölümde neler olacak? 06.04.2022 | 01:25
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Destan son bölüm izle: ATV Destan 18. bölüm FULL İZLE| TEK PARÇA | Video 05.04.2022 | 23:55
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Akkız ve Batuga Türklerin Ergenekon’dan çıkış destanını anlattı! | Video 05.04.2022 | 22:36
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Batuga Dağ tahtına oturup han oldu | Video 05.04.2022 | 22:18
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Destan 18. bölüm tanıtımı... Destan'ın yeni bölümünden ilk kareler | Video 01.04.2022 | 22:53
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Batuga: Benim sütüm de dağım da masumdur | Video 23.03.2022 | 00:17
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Destan'a damga vurdu! Destan'da Akkız Batuga’yı ölümden kurtarıyor | Video 23.03.2022 | 00:03
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Temur tarafını seçer: Kılıcım da yolum da aksak Tegin’le birdir! | Video 22.03.2022 | 23:01
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Akkız annesi Alaca’yı anlatıyor | Video 22.03.2022 | 21:50
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Akkız geçmişiyle yüzleşiyor! Akkız, annesinin yaşadığını öğreniyor | Video 16.03.2022 | 00:04
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Destan yeni bölüm fragmanı için gözler ATV’ye çevrildi. Destan, ATV ekranındaki on sekizinci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti. Dizinin son bölümünün gösteriminin ardından Destan 19. yeni bölüm fragmanı izlemek isteyenler Destan yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı şeklinde aramalara çıktı. Yeni bölüm fragmanı yayınlanınca haberimizde yer alacaktır. https://www.atv.com.tr/destan/fragman