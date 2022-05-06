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Destan 22. bölüm fragmanı... Destan'ın yeni bölümünden ilk kareler | Video 06.05.2022 | 21:46
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Alpagu Han Çin’e savaş açtı | Video 20.04.2022 | 00:03
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"Sen çukurdaki Batuga’yı ararsın. Ya Batuga’daki çukuru bulursan?" | Video 19.04.2022 | 22:29
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Mei Jin’in şeytani oyunu | Video 19.04.2022 | 22:01
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Destan 20. bölüm fragmanı... Destan'In yeni bölümünden ilk kareler | Video 15.04.2022 | 19:58
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Tutkun’un ölüsünü bulan Temur onu elleriyle gömdü! | Video 12.04.2022 | 22:40
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Destan 19. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Batuga'ya bir şey olmuş!" | Video 10.04.2022 | 10:04
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Destan 19. Bölüm fragmanı... Destan'ın yeni bölümünden ilk kareler | Video 08.04.2022 | 21:11
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Destan 19.bölüm fragmanı! Destan 19.yeni bölümde neler olacak? 06.04.2022 | 01:25
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DESTAN son bölüm izle! ATV Destan 18. bölüm FULL İZLE | TEK PARÇA | Video 07.04.2022 | 08:22
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Akkız ve Batuga Türklerin Ergenekon’dan çıkış destanını anlattı! | Video 05.04.2022 | 22:36
ATV ekranlarının sevilen dizisi Destan’ın 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümü soluksuz izlenen dizinin yeni bölümünde olacakları merak eden diziseverler yeni fragmana erişmek için “Destan 22. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte Destan 22. Bölüm fragman detayları...