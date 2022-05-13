Destan 23.. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Destan'ın yeni bölümden ilk detaylar | Video
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Destan’ın 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümü soluksuz izlenen dizinin yeni bölümünde olacakları merak eden diziseverler yeni fragmana erişmek için “Destan 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte Destan 23. bölüm fragman detayları...