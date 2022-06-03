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Destan 26. bölüm fragmanı... İşte Destan'ın yeni bölümünden ilk detaylar... 03.06.2022 | 21:42
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Batuga ve Akkız, Alpagu Han, Temur ve Kaya’yı kurtaracak! | Video 01.06.2022 | 00:05
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Gök Hanlığı’nın yeni Yasavul’u Temur oldu | Video 31.05.2022 | 21:46
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Batuga ve Akkız, sevdaları için ilk adımı atıyor! | Video 31.05.2022 | 21:41
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Destan 25. bölüm fragmanı... Destan'ın yeni bölümünden ilk kareler | Video 27.05.2022 | 20:17
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Batuga ve Akkız savaşta Obar ve İtbarakları böyle mağlup ettiler! | Video 24.05.2022 | 22:38
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Destan 24. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Öldü derken yeniden doğdu!" | Video 21.05.2022 | 15:34
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Akkız, Ulu Ece’nin çaşıdı olan Alaca’nın cezasını böyle kesti! | Video 18.05.2022 | 00:43
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Oğuz Kağan’ın düşmanları vahşi İtbaraklar asırlar sonra geri döndü! | Video 10.05.2022 | 21:50
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Destan 22.bölüm fragmanı izle: "Kurt soyunun it soyunu alt etme vaktidir!" 10.05.2022 | 16:17
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Destan 22. bölüm fragmanı... Destan'ın yeni bölümünden ilk kareler | Video 06.05.2022 | 21:46
ATV ekranlarının sevilen dizisi Destan’ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümü soluksuz izlenen dizinin yeni bölümünde olacakları merak eden diziseverler yeni fragmana erişmek için “Destan 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte Destan 26. bölüm fragman detayları...