Destan 3. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! "Alpagu Han'ı vuranın Dağlı olduğunu nereden bilirler!"

Destan 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Alpagu Han'ı vuranın Dağlı olduğunu nereden bilirler!"

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı 'Destan' Salı akşamları 20.00'de atv'de.