Video Destan Destan 3. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! "Alpagu Han'ı vuranın Dağlı olduğunu nereden bilirler!"
Destan 3. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle!

Destan 3. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! "Alpagu Han'ı vuranın Dağlı olduğunu nereden bilirler!"

01.12.2021 | 11:16

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Destan 3. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Alpagu Han'ı vuranın Dağlı olduğunu nereden bilirler!"

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı 'Destan' Salı akşamları 20.00'de atv'de.

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