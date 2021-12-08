Destan 4. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı! Destan'da intikam vakti...

atv Destan zirvede! Destan 3. Son Bölüm ile yine zirvede. Destan 4. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı...

DESTAN 3. BÖLÜM'DE ALPAGU HAN TAHTA DÖNDÜ DENGELER ALT ÜST OLDU

'Destan'ın üçüncü bölümünde, Dağ Obası'nın kızları ile birlikte esir olarak Gök Saray'a getirilen Akkız, zindana atıldı. Sarayın tüm gizli geçitlerine hakim olan Batuga, zindanın duvarından Akkız ile iletişim kurdu.

Alpagu Han'ın durumunun belirsizliği nedeniyle Gök Saray'daki taht mücadelesi devam ederken, Ulu Ece'nin ısrarı ile Çolpan Hatun'un tutuklanıp yargılanmasına karar verildi. Sarayda detaylı biçimde sorgulanan Çolpan Hatun, Batuga'nın kritik müdahalesi sayesinde yakalanmaktan kurtuldu ancak altın vererek Dağ Obası'nın kızlarını kurtarmayı reddetti.

Esaretten kurtulmayı beklerken Çolpan Hatun'un hamlesiyle hayal kırıklığı yaşayan Akkız, asiliği nedeniyle Ulu Ece'nin gazabına uğradı ve madende çalışmak üzere ölüme mahkum edildi. Tam bu sırada herkesi şaşırtarak ortaya atılan Batuga, Akkız'a sahip çıktı ve Temur'un da desteği ile Akkız'ın sarayda kalmasına karar verildi.

Hastaymış gibi davranarak bir süredir olup biteni takip eden Alpagu Han'ın ortaya çıkması ortalığı karıştırdı. Sarayı işgal etmek üzere fırsat kollayan Balamir, ağabeyinin otoritesine karşı koyamayarak boyun eğdi ve kızı Kırçiçek'in Batuga ile evlenmesini kabul etti. Batuga ve Kırçiçek'in yüzükleri Akkız'ın gözleri önünde takıldı!