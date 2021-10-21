Video Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Uğur Yücel - Cemal Hünal sürprizi! EDHO 200. Yeni Bölüm Fragmanı (Yeni Sezon)
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Uğur Yücel - Cemal Hünal sürprizi! EDHO 200. Yeni Bölüm Fragmanı (Yeni Sezon)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Uğur Yücel - Cemal Hünal sürprizi! EDHO 200. Yeni Bölüm Fragmanı (Yeni Sezon)

21.10.2021 | 09:49

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Uğur Yücel - Cemal Hünal sürprizi! EDHO 200. Yeni Bölüm Fragmanı Yeni Sezon 01:00
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atv'de EDHO Yeni Sezon başlıyor! İşte Uğur Yücel - Cemal Hünal'ın da yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. Bölüm Fragmanı...

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Hasret bitiyor, efsane dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezona 26 Ekim Salı akşamı başlıyor!

Eşkıya (EDHO) yedinci sezonuna kendi günü ve saatinde 200. bölümüyle merhaba diyor!

Oktay Kaynarca, Uğur Yücel, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba gibi birçok başarılı ismi bir araya getiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 26 Ekim Salı akşamı saat 20:00'de atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.

atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 200. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlandığı süreçte trendtopic listelerinden hiç düşmeyen, aksiyon sahneleriyle büyüleyen 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', iddialı yeni sezonuyla izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. 26 Ekim Salı günü yayınlanacak 200. bölüm için şimdiden nefesler tutuldu.

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