‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezon ilk bölüm tanıtımı yayınlandı! EDHO'nun yeni bölümü 26 Ekim'de! | Video

ATV ekranlarının reyting rekormeni dizisi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ (EDHO)’ın yeni sezon bölümü için geri sayım başladı. Başrollerinde Oktay Kaynarca gibi ünlü isimlerin yer aldığı yapım, Haziran ayından bu yana izleyenlerini kendine hasret bırakmıştı. ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın bugün yeni sezon ilk tanıtım filmi yayınlandı. İşte merakla beklenen o tanıtım filmi…