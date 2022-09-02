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Gül Masalı 11. Bölüm Fragmanı yayınlandı! ''Ben sana hala...'' | Video 02.09.2022 | 08:53
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Gül Masalı 6. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı ''Gonca ben seni çok..." | Video 30.07.2022 | 10:55
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Gül Masalı 5. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı "En büyük rakibin benim!" | Video 23.07.2022 | 10:54
Gül Masalı dizisi son bölümle ekranlardaki yerini aldı. Dizinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanını izlemek isteyenler yoğun olarak “Gül Masalı 11. bölüm fragmanı izle” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. İşte Gül Masalı 11. bölüm fragmanı...