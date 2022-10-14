Gül Masalı 17. Bölüm Final Fragmanı yayınlandı! "Sevdiğin insanı sakın kaybetme!" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:50
00:50
00:50
Gül Masalı 16. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Yazıklar Olsun!" | Video 08.10.2022 | 16:51
00:50
03:19
00:50
Gül Masalı 15. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Çeksene Tetiği!" | Video 29.09.2022 | 12:42
00:50
00:30
Gül Masalı 14. bölüm 2. fragmanı izle: "Hadi aç gözlerini..." 25.09.2022 | 11:19
01:08
01:03
01:06
01:06
01:05
01:05
Gül Masalı 11. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Ben sana hala..." | Video 02.09.2022 | 08:53
01:06
ATV’nin Pazar akşamı yayınlanan dizisi Gül Masalı final bölümü için geri sayım başladı. Sevilen dizi Gül Masalı 17 Ekim Pazartesi günü final yapıyor. İşte Gül Masalı 17. bölüm final fragmanı..