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Gül Masalı yeni bölüm fragmanı izle: "Hadi aç gözlerini..." 25.09.2022 | 11:19
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Gül Masalı 11. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Ben sana hala..." | Video 02.09.2022 | 08:53
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Gül Masalı 6. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı ''Gonca ben seni çok..." | Video 30.07.2022 | 10:55
ATV’nin Pazar akşamı yayınlanan dizisi Gül Masalı yeni bölüm için geri sayım başladı. Dizinin 14.bölüm fragmanına "Hadi aç gözlerini..." sözü damga vurdu. İşte Gül Masalı yeni bölüm fragmanı