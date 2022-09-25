Video Gül Masalı Gül Masalı yeni bölüm fragmanı izle: "Hadi aç gözlerini..."
Gül Masalı yeni bölüm fragmanı izle:

Gül Masalı yeni bölüm fragmanı izle: "Hadi aç gözlerini..."

25.09.2022 | 11:19

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ATV’nin Pazar akşamı yayınlanan dizisi Gül Masalı yeni bölüm için geri sayım başladı. Dizinin 14.bölüm fragmanına "Hadi aç gözlerini..." sözü damga vurdu. İşte Gül Masalı yeni bölüm fragmanı

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