Video Haber 10 yaşındaki çocuk vurulmuştu! 1 kişi tutuklandı
10 yaşındaki çocuk vurulmuştu! 1 kişi tutuklandı

10 yaşındaki çocuk vurulmuştu! 1 kişi tutuklandı

27.09.2024 | 22:32

Kocaeli İzmit İlçesinde, ekmek aldığı marketten çıkıp eve dönmek üzere olan 10 yaşındaki Ç.E silahla vuruldu. Olayda kolundan vurulan Ç.E hastanede tedavi altına alınırken, olayı karıştıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 'si serbest kalırken 1 kişi tutuklandı.

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