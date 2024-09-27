10 yaşındaki çocuk vurulmuştu! 1 kişi tutuklandı
Kocaeli İzmit İlçesinde, ekmek aldığı marketten çıkıp eve dönmek üzere olan 10 yaşındaki Ç.E silahla vuruldu. Olayda kolundan vurulan Ç.E hastanede tedavi altına alınırken, olayı karıştıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 'si serbest kalırken 1 kişi tutuklandı.
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