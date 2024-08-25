Video Haber 15-22 Ağustos tarihleri arasında 2 milyon 488 bin 264 araç denetlendi!
15-22 Ağustos tarihleri arasında 2 milyon 488 bin 264 araç denetlendi!

15-22 Ağustos tarihleri arasında 2 milyon 488 bin 264 araç denetlendi!

25.08.2024 | 08:25

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15-22 Ağustos tarihleri arasında 2 milyon 488 bin 264 aracın denetlendiğini ve toplamda 450 bin 334 araca-sürüce cezai işlem uygulandığını açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 15-22 Ağustos tarihleri arasında 2 milyon 488 bin 264 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 129 bin 459, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 796, emniyet kemeri kullanmayan 15 bin 884, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 249 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 354 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 450 bin 334 araca-sürücüye işlem yapıldı.


Bakan Yerlikaya, trafikte aşırı hıza dikkati çekerek, "2024 yılı ilk 7 aylık döneminde ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 35'i yasal veya uygun olmayan hızlarda araç kullanımı nedeniyle meydana gelmiştir. Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında ilk sırada yer alan 'Aşırı Hız' ile etkin bir mücadele yürütülmektedir. Bu kapsamda ülke genelinde hem şehir içlerinde hem de otoyollar dahil tüm şehirler arası karayollarında ortalama hız tespit sistemlerine ek olarak mevcut mobil radar araçlarımızı yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen yeni nesil 'Mobil Hız Tespit Sistemleri' ile takviye yaparak güçlendirdik. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal da etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerine yer verdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

15-22 Ağustos tarihleri arasında 2 milyon 488 bin 264 araç denetlendi! 01:30
15-22 Ağustos tarihleri arasında 2 milyon 488 bin 264 araç denetlendi! 25.08.2024 | 08:25
Donanmanın yeni gücü ’Pirireis’ göreve başladı 08:20
Donanmanın yeni gücü 'Pirireis' göreve başladı 24.08.2024 | 17:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hızırreis 2025, Muratreis 2026’da hizmete alınacak 22:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hızırreis 2025, Muratreis 2026'da hizmete alınacak 24.08.2024 | 17:03
Bursa’da Polis Özel Harekat’ın nefes kesen tatbikatı kamerada 04:52
Bursa'da Polis Özel Harekat'ın nefes kesen tatbikatı kamerada 24.08.2024 | 10:13
Narkoçelik-34 operasyonlarında 103 şüpheli yakalandı, 100’ü tutuklandı | Video 00:59
“Narkoçelik-34” operasyonlarında 103 şüpheli yakalandı, 100’ü tutuklandı | Video 24.08.2024 | 08:43
Eskişehir merkezli ’Narkoçelik-34’ operasyonlarında 103 şüpheli yakalandı 00:59
Eskişehir merkezli 'Narkoçelik-34' operasyonlarında 103 şüpheli yakalandı 24.08.2024 | 08:20
İstanbul Emniyeti’nden 8 ilçede terör örgütü DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı 01:12
İstanbul Emniyeti'nden 8 ilçede terör örgütü DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı 23.08.2024 | 14:44
17 ilde DEAŞ operasyonu: 65 DEAŞ’lı gözaltında 01:03
17 ilde DEAŞ operasyonu: 65 DEAŞ’lı gözaltında 23.08.2024 | 09:07
17 ilde son 5 günde DEAŞ’a yönelik düzenlenen Gürz-9 operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı | Video 00:53
17 ilde son 5 günde DEAŞ’a yönelik düzenlenen “Gürz-9” operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı | Video 23.08.2024 | 08:37
DEAŞ’a yönelik düzenlenen Gürz-9 operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı 00:53
DEAŞ’a yönelik düzenlenen “Gürz-9” operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı 23.08.2024 | 08:12
İki depoda ele geçirildi… Piyasa değeri 100 milyon lira… 01:04
İki depoda ele geçirildi… Piyasa değeri 100 milyon lira… 23.08.2024 | 01:00
Başkan Erdoğan, depremzede aileyle telefonda görüştü: Zeliha teyzeye söyleyin Tayyip evladına çok dua etsin 01:14
Başkan Erdoğan, depremzede aileyle telefonda görüştü: Zeliha teyzeye söyleyin Tayyip evladına çok dua etsin 22.08.2024 | 18:57
MSB: ’Son bir haftada 38 terörist etkisiz hâle getirilmiştir’ 10:47
MSB: 'Son bir haftada 38 terörist etkisiz hâle getirilmiştir' 22.08.2024 | 12:46
Sivas’ta ortaya çıkan dev yılan kamerada! Çeyrek asır sonra geri geldi... 01:03
Sivas'ta ortaya çıkan dev yılan kamerada! Çeyrek asır sonra geri geldi... 22.08.2024 | 12:46
18 ilde yapılan operasyonda 63 kişi gözaltına alındı, 1 ton 521 kg uyuşturucu ele geçirildi 00:32
18 ilde yapılan operasyonda 63 kişi gözaltına alındı, 1 ton 521 kg uyuşturucu ele geçirildi 22.08.2024 | 08:41
Atlı birlikler Tatvan sahilinde devriye attı 03:25
Atlı birlikler Tatvan sahilinde devriye attı 22.08.2024 | 08:41
Reha Muhtar’ın oğlu Poyraz Muhtar’dan ilk açıklama! Annesi Deniz Uğur’u yalanladı: Kaçırılmadım! 00:38
Reha Muhtar’ın oğlu Poyraz Muhtar’dan ilk açıklama! Annesi Deniz Uğur’u yalanladı: Kaçırılmadım! 22.08.2024 | 00:25
Mersin’in Tarsus ilçesinde baraj gölünde genç adam boğuldu 00:16
Mersin'in Tarsus ilçesinde baraj gölünde genç adam boğuldu 21.08.2024 | 20:59
Otomobilin pikaba çarpması güvenlik kamerasında 00:49
Otomobilin pikaba çarpması güvenlik kamerasında 21.08.2024 | 18:36
MİT ve emniyetten ortak operasyon! PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Mehnaz Omari yakalandı | Video 00:18
MİT ve emniyetten ortak operasyon! PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Mehnaz Omari yakalandı | Video 21.08.2024 | 15:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA