2021 - 2022 kamu işçi maaş zammı belli oldu! Kim ne kadar zam aldı?

Son dakika haberleri... 2021 - 2022 kamu işçi maaş zammı açıklandı! Kamu işçileri ilk 6 ay için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon oranında maaş zammı alacak. Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, canlı yayında; 2021 - 2020 yılı kamu işçi maaş zamlarını değerlendirdi...