21 ilde yasa dışı bahse yönelik düzenlenen operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde yasa dışı bahse yönelik düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 1 milyar Türk lirası işlem hacmi bulunan 43 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
