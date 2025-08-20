Video Haber 21 ilde yasa dışı bahse yönelik düzenlenen operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı | Video
21 ilde yasa dışı bahse yönelik düzenlenen operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı | Video

21 ilde yasa dışı bahse yönelik düzenlenen operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı | Video

20.08.2025 | 08:22

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde yasa dışı bahse yönelik düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 1 milyar Türk lirası işlem hacmi bulunan 43 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Antalya, Muğla, Şanlıurfa, Amasya ve Düzce merkezli Gaziantep, Hatay, İzmir, İstanbul, Mersin, Bursa, Aydın, Kayseri, Kocaeli, Adana, Ankara, Kahramanmaraş, Ordu, Isparta, Sakarya ve Sivas olmak üzere 21 ilde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 1 milyar Türk lirası işlem hacmi bulunan 43 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken 29'u hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ederken şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya platformları üzerinden sahte "elektrikli bisiklet, cep telefonu satışı ve yatırım danışmanlığı" ilanlar vererek vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu; çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı ve dijital materyal ele geçirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

KIZILELMA’nın manevraları AKINCI TİHA kamerasıyla görüntülendi | Video 01:14
KIZILELMA’nın manevraları AKINCI TİHA kamerasıyla görüntülendi | Video 20.08.2025 | 08:52
21 ilde yasa dışı bahse yönelik düzenlenen operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı | Video 00:34
21 ilde yasa dışı bahse yönelik düzenlenen operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı | Video 20.08.2025 | 08:22
Roketsan’ın TRLG-122 füzesi ilk kez hafif bir araçtan fırlatıldı 01:11
Roketsan'ın TRLG-122 füzesi ilk kez hafif bir araçtan fırlatıldı 19.08.2025 | 22:11
Bakan Güler, Japon mevkidaşı Nakatani ile bir araya geldi | Video 04:28
Bakan Güler, Japon mevkidaşı Nakatani ile bir araya geldi | Video 19.08.2025 | 16:38
Başkan Çerçioğlu: Herkese eşit ve adil davrandım | Video 05:13
Başkan Çerçioğlu: "Herkese eşit ve adil davrandım" | Video 19.08.2025 | 16:29
Terörsüz Türkiye yolunda yeni toplantı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Pazarlık olmadı, olmayacak | Video 06:39
Terörsüz Türkiye yolunda yeni toplantı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Pazarlık olmadı, olmayacak" | Video 19.08.2025 | 16:23
Konut kredisi faizleri düşüyor! Bu düşüş konut alımına nasıl yansıyacak? | Video 05:25
Konut kredisi faizleri düşüyor! Bu düşüş konut alımına nasıl yansıyacak? | Video 19.08.2025 | 15:35
Bakan Yerlikaya: 7 milyon 896 bin adet uyuşturucu hap ile 63 kilogram ham madde ele geçirdik | Video 00:56
Bakan Yerlikaya: "7 milyon 896 bin adet uyuşturucu hap ile 63 kilogram ham madde ele geçirdik" | Video 19.08.2025 | 15:27
Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek gözaltına alındı | Video 01:57
Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek gözaltına alındı | Video 19.08.2025 | 14:58
Bakan Uraloğlu: Fiber optik altyapımızı karayolu ağlarımızda 20 bin kilometreye çıkaracağız | Video 13:33
Bakan Uraloğlu: "Fiber optik altyapımızı karayolu ağlarımızda 20 bin kilometreye çıkaracağız" | Video 19.08.2025 | 13:51
TBMM önünde beyaz Toros provokasyonu! Gözaltına alındı | Video 01:52
TBMM önünde beyaz Toros provokasyonu! Gözaltına alındı | Video 19.08.2025 | 12:44
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş için ceza indirimleri kaldırılacak mı? | Video 04:15
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş için ceza indirimleri kaldırılacak mı? | Video 19.08.2025 | 12:14
Ticaret Bakanı Bolat: Yıl sonunda ihracatta 390 milyar doları aşacağız | Video 05:58
Ticaret Bakanı Bolat: "Yıl sonunda ihracatta 390 milyar doları aşacağız" | Video 19.08.2025 | 10:09
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 305 kilogram madde ele geçirildi | Video 00:57
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 305 kilogram madde ele geçirildi | Video 19.08.2025 | 08:29
Beyaz Saray’da ‘barış’ görüşmesi! Trump-Zelenski zirvesi sona erdi 26:25
Beyaz Saray’da ‘barış’ görüşmesi! Trump-Zelenski zirvesi sona erdi 18.08.2025 | 23:49
Hakan Çakır cinayeti zanlılarıyla ilgili şoke eden görüntüler! 00:30
Hakan Çakır cinayeti zanlılarıyla ilgili şoke eden görüntüler! 18.08.2025 | 22:43
Bakan Bolat: 1.4 trilyon dolarlık ekonomiyi aşmak üzereyiz | Video 02:55
Bakan Bolat: "1.4 trilyon dolarlık ekonomiyi aşmak üzereyiz" | Video 18.08.2025 | 14:04
İBB soruşturmasında gözaltında alınan 44 kişi sağlık kontrolünden geçti | Video 14:44
İBB soruşturmasında gözaltında alınan 44 kişi sağlık kontrolünden geçti | Video 18.08.2025 | 09:34
Gaziantep’te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın böyle görüntülendi 04:12
Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın böyle görüntülendi 17.08.2025 | 19:03
Başkan Erdoğan’dan, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in kızına tebrik telefonu | Video 00:43
Başkan Erdoğan'dan, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızına tebrik telefonu | Video 17.08.2025 | 17:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY