29 ilde dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyon: 64 şüpheli tutuklandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 1 ayda 29 ilde dolandırıcılık şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 89 şüphelinin yakalandığını ve 64’ünün tutuklandığını açıkladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:50
01:34
Özgür Özel: Gürsel Tekin partiden ihraç edildi 02.09.2025 | 21:39
39:22
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! 02.09.2025 | 21:31
01:22
Apartman görevlisinin bıçaklanarak öldürülmesi güvenlik kamerasında 02.09.2025 | 18:55
03:54
MHP lideri Devlet Bahçeli Hikmet Çetin'le görüştü 02.09.2025 | 17:58
20:33
00:49
01:30
Zabıtayı sopayla döven CHP'li başkanın dosyası kabarık çıktı | Video 01.09.2025 | 16:17
07:13
Yalova'da TCG İçel fırkateyni suya indirildi | Video 01.09.2025 | 16:14
00:41
Hatay'da İYİ Parti ve CHP'li isimlerden Bakan Kurum'a teşekkür | Video 01.09.2025 | 15:01
05:04
Başkan Erdoğan Şanghay Zirvesi'nde konuştu | Video 01.09.2025 | 13:56
07:20
00:39
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’le görüştü | Video 01.09.2025 | 09:03
02:39
Başkan Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi’nde aile fotoğrafına katıldı | Video 31.08.2025 | 15:31
09:02
Başkan Erdoğan, ŞİÖ zirvesi için Çin'de | Video 31.08.2025 | 09:12
02:31
20:46
00:34
03:47
MSB’den 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı | Video 30.08.2025 | 09:48