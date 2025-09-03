Video Haber 29 ilde dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyon: 64 şüpheli tutuklandı | Video
29 ilde dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyon: 64 şüpheli tutuklandı | Video

29 ilde dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyon: 64 şüpheli tutuklandı | Video

03.09.2025 | 08:32

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 1 ayda 29 ilde dolandırıcılık şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 89 şüphelinin yakalandığını ve 64’ünün tutuklandığını açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, son 1 ayda dolandırıcılık şebekelerine yönelik Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 29 ilde operasyonlar düzenlendi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin vatandaşları tarihi eser bulma vaadiyle dolandırdıkları, kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi, uzlaştırmacı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları ve sahte internet siteleri üzerinden oto yedek parçası satışı yaparak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. 388 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 89 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 64'ü tutuklanırken 9'u hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ederken şüphelilerin banka hesaplarında 28 milyon Türk lirası işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

29 ilde dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyon: 64 şüpheli tutuklandı | Video 00:50
29 ilde dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyon: 64 şüpheli tutuklandı | Video 03.09.2025 | 08:32
Özgür Özel: Gürsel Tekin partiden ihraç edildi 01:34
Özgür Özel: Gürsel Tekin partiden ihraç edildi 02.09.2025 | 21:39
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar! 39:22
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! 02.09.2025 | 21:31
Apartman görevlisinin bıçaklanarak öldürülmesi güvenlik kamerasında 01:22
Apartman görevlisinin bıçaklanarak öldürülmesi güvenlik kamerasında 02.09.2025 | 18:55
MHP lideri Devlet Bahçeli Hikmet Çetin’le görüştü 03:54
MHP lideri Devlet Bahçeli Hikmet Çetin'le görüştü 02.09.2025 | 17:58
SON DAKİKA | CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı: Kongre iptal edildi! Gürsel Tekin görevlendirildi | Video 20:33
SON DAKİKA | CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı: Kongre iptal edildi! Gürsel Tekin görevlendirildi | Video 02.09.2025 | 16:26
Bakan Yerlikaya: İstanbul’da 417,5 kg uyuşturucu madde ele geçirdik | Video 00:49
Bakan Yerlikaya: "İstanbul'da 417,5 kg uyuşturucu madde ele geçirdik" | Video 02.09.2025 | 11:40
Zabıtayı sopayla döven CHP’li başkanın dosyası kabarık çıktı | Video 01:30
Zabıtayı sopayla döven CHP'li başkanın dosyası kabarık çıktı | Video 01.09.2025 | 16:17
Yalova’da TCG İçel fırkateyni suya indirildi | Video 07:13
Yalova'da TCG İçel fırkateyni suya indirildi | Video 01.09.2025 | 16:14
Hatay’da İYİ Parti ve CHP’li isimlerden Bakan Kurum’a teşekkür | Video 00:41
Hatay'da İYİ Parti ve CHP'li isimlerden Bakan Kurum'a teşekkür | Video 01.09.2025 | 15:01
Başkan Erdoğan Şanghay Zirvesi’nde konuştu | Video 05:04
Başkan Erdoğan Şanghay Zirvesi'nde konuştu | Video 01.09.2025 | 13:56
Başkan Erdoğan, Çin’de Putin’le görüştü! Yakın zamanda ülkemize bekliyoruz | Video 07:20
Başkan Erdoğan, Çin'de Putin'le görüştü! "Yakın zamanda ülkemize bekliyoruz" | Video 01.09.2025 | 11:01
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’le görüştü | Video 00:39
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’le görüştü | Video 01.09.2025 | 09:03
Başkan Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi’nde aile fotoğrafına katıldı | Video 02:39
Başkan Erdoğan, ŞİÖ Zirvesi’nde aile fotoğrafına katıldı | Video 31.08.2025 | 15:31
Başkan Erdoğan, ŞİÖ zirvesi için Çin’de | Video 09:02
Başkan Erdoğan, ŞİÖ zirvesi için Çin'de | Video 31.08.2025 | 09:12
SON DAKİKA... Özgür Özel’in Gazze algısı tutmadı: TBMM’deki skandal sözlerini bu kez arşiv yalanladı! 02:31
SON DAKİKA... Özgür Özel’in Gazze algısı tutmadı: TBMM’deki skandal sözlerini bu kez arşiv yalanladı! 30.08.2025 | 12:14
Büyük Zaferin 103’üncü yıl dönümü: Başkan Erdoğan Anıtkabir’i ziyaret etti! | Video 20:46
Büyük Zaferin 103'üncü yıl dönümü: Başkan Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti! | Video 30.08.2025 | 11:31
Bakan Ersoy paylaştı: İşte Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk kez yayımlanan görüntüleri! | Video 00:34
Bakan Ersoy paylaştı: İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez yayımlanan görüntüleri! | Video 30.08.2025 | 10:03
MSB’den 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı | Video 03:47
MSB’den 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı | Video 30.08.2025 | 09:48
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan İsrail için boykot çağrısı: İşgalci Siyonistlerin malları kullanılmamalı | Video 01:20
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan İsrail için boykot çağrısı: "İşgalci Siyonistlerin malları kullanılmamalı" | Video 29.08.2025 | 16:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY