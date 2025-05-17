30 milyar dolarlık doğalgaz keşfi! Bakan Bayraktar'dan açıklama | Video
AK Parti Bartın İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, '75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi Türkiye'yi üst lige taşıyacak.' dedi.
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