42 ilde uyuşturucuya karşı “Narkoçelik-37” operasyonları düzenlendi, 227 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 42 ilde uyuşturucuya karşı düzenlenen “Narkoçelik-37” operasyonları ile 479 kilogram uyuşturucu madde ve 160 bin 967 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve 227 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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