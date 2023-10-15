50 metrelik uçuruma yuvarlanan hayvan, 11 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanan büyükbaş hayvan, 11 saatlik çalışmanın ardından kurtarılabildi.
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