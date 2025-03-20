560 milyarlık vurgun! Yolsuzluğun belgeleri A Haber'de | Video

Dün sabah saatlerinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ihale ve kent uzlaşısı adı altında başlatılan soruşturmanın yankıları sürüyor. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde hayali söyleşi ihalesi düzenleyerek milyonluk vurgun yapıldığı ve İBB dönemindeki konser ihalesinde usulsüzlük yapıldığı belgelerle ortaya çıktı. O belgeler ilk kez A Haber ekranlarında yer aldı.