70 ilde son 10 gündür devam eden uyuşturucu madde operasyonlarında 940 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 70 ilde uyuşturucuya karşı son 10 gündür devam eden operasyonlarda 565 kilogram uyuşturucu madde ile 357 bin 180 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve 940 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Operasyonlar sonucu 565 kilogram uyuşturucu madde ile 357 bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca operasyonlar sonucu 940 şüpheli yakalandı.
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