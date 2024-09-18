A Haber patlamaların olduğu yerden canlı yayın gerçekleştirdi!

İsrail, Lübnan ve Beyrut'un güneyinde Hizbullah'a ikinci siber saldırı gerçekleştirdi. Hizbullah kaynakları, karargahtaki el telsizlerinin infilak ettiğini açıkladı. Saldrıda 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Detaylar A Haber'de!