Video Haber ABD Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
ABD Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

ABD Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

17.04.2025 | 21:33

ABD Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

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