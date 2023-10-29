Adalet Bakanı Tunç’tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı | Video 29.10.2023 | 09:08 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Bakan Tunç Türkiye Yüzyılını vurguladığı mesajında, "Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bugün milli birlik ve beraberliğimizin, toplumsal dayanışmamızın en özel, en anlamlı günlerinden birini yaşıyoruz. Bu bayram Türkiye'nin en önemli dönüm noktalarından biri olduğu gibi aynı zamanda millet olarak topyekûn hayal ettiklerimizi gerçekleştireceğimiz Türkiye Yüzyılı'nın da başladığı bir tarihtir. Yüz yıl önce tüm dünyaya verdiğimiz güçlü birlik, beraberlik ve bağımsızlık mesajının bugün de takipçisi olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç mesajında adalet ve hukuk alanında kararlılık vurgusu yaparak, "Adalet ve hukuk alanı başta olmak üzere her alanda aynı kararlılıkla adımlarımızı atıyor, güçlü aile ve güçlü toplum için önce insan diyoruz. İstikrarlı kalkınma hamlelerimize kesintisiz devam ediyor dünyada adalet ve hakkaniyeti güçlü bir şekilde seslendiriyoruz. Temel hak ve özgürlükleri daha da genişleterek, yüksek standartlı demokrasi için çalışıyor, milletimizin refahı ve huzuru için daima ileri diyoruz. Hukukun üstünlüğünü esas alan bir anlayışla hazırlayacağımız özgürlükçü, kuşatıcı ve sivil Anayasayla Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda haklının ve adaletin de yüzyılı olması için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Adalet Bakanının Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını andığı mesajda, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız, büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu düşüncelerle aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, bu toprakları bizlere vatan kılan, ülkemizin, milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygıyla ve minnetle yâd ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" denildi.