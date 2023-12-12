Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı "Gerekli soruşturma başlatıldı" | Video
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün hemen ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk atarak futbol dünyasını karıştırdı. Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü toplantı yapıp tüm liglerin süresiz olarak ertelendiğini duyurdu. Olayın ardından kalp krizi riskiyle hastaneye kaldırılan Faruk Koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili açıklamalarda bulundu.
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