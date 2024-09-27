Afyonkarahisar'da silahla havaya ateş eden 11 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa İlçesine bağlı Bulca Köyünde silahla havaya ateş ederek genel güvenliği tehlikeye atan 11 şüpheli şahıs tespit edilerek gözaltına alındı.
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