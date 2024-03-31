AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank oyunu kullandı | Video
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Şehit Bakım Onbaşı Tolga Taştan İlkokulu 3163 no'lu sandıkta oyunu kullandı.
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